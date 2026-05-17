ISC Fürth macht in Gras-Ellenbach den Aufstieg perfekt

Gras-Ellenbach. Der ISC Fürth hat den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A perfekt gemacht. Trotz des 1:1 (0:1) beim TSV Gras-Ellenbach reichte es für die vorzeitige Rückkehr, weil Verfolger VfR Bürstadt patzte. Entsprechend groß war der Jubel bei den Gästen nach dem Schlusspfiff.

In der ersten Halbzeit sah TSV-Spielleiter Manuel Loipersberger eine B-Liga- Begegnung auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich gute Möglichkeiten, eine davon nutzten die Gäste kurz vor der Pause. Serkan Gözübüyük traf in der 40. Minute zur Fürther Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck und verdienten sich laut Loipersberger den Ausgleich. Sandro Morr erzielte in der 75. Minute das 1:1. Zudem haderten die Gras-Ellenbacher mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters. Aus Sicht des TSV blieb ein regulärer Treffer ebenso unberücksichtigt wie ein möglicher Elfmeter.

ISC-Spielertrainer Ogün Hanci zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Weil der TSV nie aufsteckte, sprach aber auch er von einem gerechten Ergebnis. Der feststehende Aufstieg sei für die Mannschaft „sehr emotional“ gewesen.

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TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Morr, Steinmann (75. Fink), Kukavica, Baris, Hussein (65. Helmstädter), Bagci, Dastan (55. Kanat), Siby, Guthy.

ISC Fürth: Isik, Gassa, Hanci, Khallaf, Atakan, Gözübüyük, Zaim, Kalin, Conde, Bayraktar, Karagaac.

SV Unter-Flockenbach III – FSV Zotzenbach 2:3 (2:1)

Der FSV Zotzenbach schob sich mit dem Auswärtssieg wieder auf Platz drei vor. SVU-Trainer Felix Dalichow ärgerte sich über ein erneutes Déjà-vu. Seine Mannschaft habe erneut ansprechend gespielt, phasenweise das Spiel kontrolliert, am Ende aber ohne Punkte dagestanden. Vor allem im ersten Durchgang überzeugten die Gastgeber und gingen durch einen Doppelpack von Helnathan Scott in Führung (10./27.). Dazwischen hatte Luke Talinski für Zotzenbach ausgeglichen. Nach der Pause verschlief Unter-Flockenbach allerdings einige Minuten – und das nutzten die laut Dalichow „brutal effektiven“ Gäste konsequent aus. David Rauch drehte die Partie mit zwei Treffern binnen weniger Augenblicke (56./57.). Danach liefen die Hausherren vergeblich dem Ausgleich hinterher. „Wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt“, meinte Dalichow, lobte aber gleichzeitig die Qualität des Gegners.

SV Unter-Flockenbach III: Kempf, Weihrich, Eggers, Seiler, Kreß (75. Schmitt), Holz, Müller, Otto, Scott, Franke (68. Fischer/80. Hebling), Nag.

FSV Zotzenbach: Schuch, Appelt, Boml, J. Rauch, J. Hufnagel, Strubel, D. Rauch, Baur, Talinski (80. Sharifi), Özkaya (62. Beutel), T. Hufnagel (55. Aydogan).

SV Fürth II – VfB Lampertheim 1:0 (0:0)

Mit einer starken Mannschaftsleistung bezwang der SV Fürth II Aufsteiger VfB Lampertheim. „Heute haben wir als Mannschaft einfach geschlossen gespielt und füreinander gekämpft“, freut sich Trainer Michael Schneider. Er selbst erzielte in der 67. Minute den entscheidenden Treffer. Nach der schwachen Vorstellung gegen Bürstadt habe seine Mannschaft diesmal ein völlig anderes Gesicht gezeigt, lobte Schneider.

SV Fürth II: Pollmann, Jöst, Orhan, Brom, Lennert, Schäfer (40. Schneider), Machka, Görner, Hartmann, Tekgezen, Weise.

SV Kirschhausen – FC Fürth II 2:2 (1:1)

Die zweite Mannschaft des FC Fürth bleibt zwar auch im vierten Spiel weiter ungeschlagen, musste sich in Kirschhausen aber erneut über einen späten Gegentreffer ärgern. Erst in der 95. Minute fiel noch der Ausgleich zum 2:2. Sportlicher Leiter Dennis Atali sprach dennoch von einem gerechten Ergebnis. In der ersten Halbzeit sah er leichte Vorteile für seine Mannschaft, die durch Ali Hodroj in der 40. Minute zum Ausgleich kam. Kurz nach der Pause brachte Hodroj den FC II erneut in Führung (54.).