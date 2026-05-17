Jetzt wird es ganz eng: SV Fürth gibt 2:0-Führung aus der Hand

Fürth. Der SV Fürth musste im Heimspiel gegen den TSV Altheim einen heftigen Dämpfer hinnehmen. Die Gastgeber gaben eine 2:0-Pausenführung, die Lars-Eric Schwinn (29. Minute) und Chris Diefenbach (34.) herausgeschossen hatten, in Hälfte zwei noch aus der Hand und mussten sich mit einem Punkt in der Fußball-Gruppenliga begnügen. Eine umstrittene Gelb-Rote Karte für Nils Eckstein kurz vor der Pause begünstigte die Aufholjagd der Gäste (44.), die den Ligaverbleib durch das Remis nun sicher haben.

Eckstein bekam von Schiedsrichter Patrick Paul binnen weniger Sekunden für zwei Vergehen, von denen zumindest das zweite eher harmlos daherkam, jeweils die Gelbe Karte gezeigt. „Wir haben 44 Minuten ein fast perfektes Spiel hingelegt, bis auf das dritte Tor, das wir nicht machen – und dann greift der Schiedsrichter, der vorher quasi alles hat laufen lassen, auf diese Weise ins Spiel ein“, haderte Fürths Trainer Jochen Ingelmann: „Es hat sich selten so hart angefühlt, was den Einfluss des Schiedsrichters auf das Ergebnis angeht.“

Kurz nach der Pause brachte der zur Pause eingewechselte Angreifer Serkan Kozlu Altheim auf 1:2 heran (52.). „Danach waren wir trotz Unterzahl wieder besser im Spiel und hatten unfassbar viele Umschaltmomente, die wir aber nicht gut zu Ende spielen. Wir schaffen es einfach nicht, den Sack zuzumachen“, sah Ingelmann eine verpasste Chance – denn fünf Minuten vor Schluss traf Sankara Dantse die Heimelf mit dem 2:2 schwer ins Mark (85.). Für Fürth wird es nun schwer in Sachen direkte Rettung.

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SV Fürth: Hummel – Geissinger, Dolicanin (78. Böhmer), Schumacher, Babic (55. Flohr), Diefenbach (69. Kabel), Schwinn (46. Kempf), Eckstein, Incirkus (46. Sirigu), Weise, Marx.

Tore: 1:0 Schwinn (29.), 2:0 Diefenbach (34.), 2:1 Kozlu (52.), 2:2 Dantse (85.).

SV Münster - FC Fürth 0:2 (0:1)

Die Gäste erwischten in Münster einen ordentlichen Start in die Partie und kamen durch Luca Sielmann und Jan Gebhardt früh zu zwei aussichtsreichen Szenen. „Leider haben wir daraus kein Tor gemacht und sind danach dann nie so richtig ins Spiel gekommen. Es war eine verdiente Niederlage“, befand Fürths Sportdirektor Marco Knapp nach dem 0:2 (0:1), durch das die Fürther bei sieben Punkten Rückstand vor ihren letzten zwei Spielen nun rechnerisch keine Chance mehr auf den zweiten Tabellenplatz haben.

Beim SV Münster avancierte Sebastian Scholz mit seinem Doppelpack zum Mann des Spiels. Vor rund 120 Zuschauern erzielte der Offensivakteur nach einer guten halben Stunde und einer guten Einzelaktion die Führung für die Heimelf (33.). In Hälfte zwei legte Scholz mit einem Distanzschuss, der nicht unhaltbar schien, direkt das 2:0 nach (46.) – dabei blieb es bis zum Abpfiff. „Wir waren insgesamt zu fahrig und fehlerhaft. Es war irgendwo nicht unser Tag. Jetzt wollen wir in den letzten beiden Spielen aber auf jeden Fall noch für einen positiven Abschluss einer guten Saison sorgen“, so Knapp.

FC Fürth: Dahlke – Gehbauer, Landzettel, Sielmann, Gensel, Nerabi, Ernst, Turzer (72. Gärtner), Kaffenberger (67. Yapicilar), Schmidt, Gebhardt.

Tore: 1:0, 2:0 Scholz (33./46.).

SV Geinsheim SG Wald-Michelbach 5:0 (4:0)

Die Partie stand im Zeichen der vorherigen Bekanntmachung durch die SG Wald-Michelbach, die Mannschaft nach der Saison aus der Gruppenliga zurückzuziehen und zwei Klassen tiefer in der A-Klasse einen Neuaufbau voranzutreiben, der nach einem anstehenden Umbruch nötig werden wird. Geinsheim machte beim 5:0 (4:0) bereits vor dem Seitenwechsel mit vier Treffern alles klar. Fabien Frick (9.) und ein Doppelschlag von David Seidel (33./38.) bescherten der Heimelf ein 3:0, das Patrick Finger kurz vor der Halbzeit per Elfmeter weiter aufstockte (44.), ehe Brian Engel in Hälfte zwei den 5:0-Endstand besorgte (78.).

SG Wald-Michelbach: Helfrich – Beisel (46. Albert), D. Dörsam, Trares (59. Sevindik), Schmitt, Jahn, Ripper (46. Schwinn), Brauch (46. Mecini), Qoku, I. Dörsam, Sattler.