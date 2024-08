Jeweils drei Punkte Abzug für die Teams des VfL Birkenau

Das Gerücht war in Fußballerkreisen schon im Umlauf, nun hat es der Klassenleiter der Bergsträßer Kreisoberliga, Reiner Held, auf Anfrage unserer Sportredaktion bestätigt: Der VfL Birkenau bekommt sowohl bei seiner ersten Mannschaft als auch bei der in der Kreisliga C antretenden zweiten Garnitur drei Punkte abgezogen.