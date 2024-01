Schock beim FC Fürth: Drei Punkte Abzug

Das ist schon ein Wirkungstreffer im Aufstiegskampf, den der FC Fürth vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) hinnehmen muss. Der derzeitige Tabellenvierte der Fußball-Kreisoberliga bekommt drei Punkte abgezogen, weil der geforderte Unterbau nicht gegeben ist.

Nach der coronabedingten Aussetzung in den Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22 wurden durch den HFV für die Saison 2022/23 wieder die Voraussetzungen des §27 Spielordnung (Unterbau) bei allen Vereinen der Verbandsebene überprüft, heißt es in einer Pressemitteilung des HFV. Gemäß den geltenden Regularien müssen Vereine der Gruppenligen, Verbandsligen sowie der Hessenliga der Herren sowie alle Vereine der Verbands- und Hessenliga der Frauen einen entsprechenden Unterbau nachweisen.

Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, werden den betroffenen Mannschaften zu Beginn des auf das Spieljahr der Nichterfüllung folgenden Spieljahres für den fehlenden oder nicht ausreichenden Unterbau im Jugendbereich drei Punkte abgezogen, schreibt der HFV.

Ehemaliger Gruppenligist

In der vergangenen Saison spielte der FC Fürth in der Gruppenliga und ist deshalb betroffen. Für den Verein kam die Hiobsbotschaft im Dezember überraschend, sagt Frank Poth von der Sportlichen Leitung, der noch bis Sommer auch Co-Trainer der ersten Mannschaft ist. Der FC hatte umgehend Einspruch eingelegt, doch in der vergangenen Woche wurde dieser abgelehnt. „Das war für uns alle schon ein Schock“, sagt Poth. Denn durch den Abzug von drei Punkten müssen die Fürther ihre Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufstieg wohl begraben. „Das wäre auch schon so schwer genug gewesen. Jetzt ist es natürlich extrem schwierig“, gibt Poth zu und fügte gleich an: „Wir lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen.“ Der Abstand auf Spitzenreiter SV Fürth wächst – bei einem noch ausstehenden Nachholspiel gegen den VfL Birkenau – auf 14 Punkte an. Zum Tabellenzweiten SG Unter-Abtsteinach, der ebenfalls noch ein Nachholspiel bei Tvgg Lorsch bestreiten kann, sind es sieben Punkte, auf den Tabellendritten Eintracht Bürstadt sind es vier Punkte Rückstand.

Seit vier Jahren unterhält der FC Fürth mit der KSG Mitlechtern in der zweiten Mannschaft nur eine Spielgemeinschaft. Diese endet am Saisonende, in der neuen Runde wird der FC wieder eine eigene Reserve haben. „Wir waren da ja eigentlich schon federführend und haben die meisten Spieler und auch Trainer gestellt“, sagt Poth.

90 Kinder im Nachwuchsbereich

Das wurde vom Hessischen Fußball-Verband aber nicht anerkannt, genauso wenig wie die Arbeit im Nachwuchsbereich. 90 Kinder und Jugendliche vom FC spielen in einer JSG mit der KSG Mitlechtern und dem SV Lörzenbach. „Das läuft sehr gut und wird auch fortgeführt“, so Poth. Fünf A-Jugendliche haben ein Zweitspielrecht – aber der FC besitzt eben keine eigene Mannschaft. „Es ist ja nicht so, dass wir überhaupt nichts machen“, sagt Poth, der nun nach vorne blicken will. Denn sollte der FC Fürth tatsächlich noch den Aufstieg in die Gruppenliga schaffen, dann wäre für den geforderten Unterbau in Zukunft gesorgt.