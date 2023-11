Kreisoberliga: SV Fürth sorgt für einen Paukenschlag

Der FC Ober-Abtsteinach ist für den SV Fürth keine Hürde

Spitzenreiter SV Fürth gewinnt am Hardberg 4:0 und marschiert in der Fußball-Kreisoberliga weiter, Mitlechtern holt noch einen Punkt, Birkenau geht leer aus. Am Sonntag ist Bierfest in Ober-Abtsteinach.