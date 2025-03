Kreisliga A: Aschbach verschenkt in Überzahl die Punkte

Fürth. Es gab genügend Tore, genügend Elfer, Platzverweise und das Spiel endete 3:3. Es war eine verrückte Begegnung, die sich der ISC Fürth und der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga A, der TSV Aschbach, boten. Am Ende gab es keinen Sieger. Der ISC, so Sprecher Rasim Kasolar, gibt sich mit dem Punkt zufrieden, gerade vor dem Hintergrund, dass der ISC bis in die Nachspielzeit hinein noch mit 3:2 geführt hatte. Da bedauern andere ISC-Anhänger natürlich die vermeintlich verschenkten Punkte.