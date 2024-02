Kreisliga A: Der SV Lörzenbach macht etwas Boden gut

Einen guten Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Kreisliga A verzeichnete der SV Lörzenbach: Mit 6:0 bezwang der Zweitplatzierte die Gäste von der SG Nordheim/Wattenheim, die damit weiter auf dem zweitletzten Platz verweilen. Das Ergebnis gibt auch das Kräfteverhältnis in den 90 Minuten wider, der Zweitletzte kam erst in der Schlussphase zu zwei Chancen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dagegen legten die Lörzenbacher gleich los. Nach einer schöner Einzelleistung brachte Yannick Schwarz die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Elias Kilian erhöhte nur 14 Minuten später auf 2:0 und als Dean Hebling nach 32 Minuten zum 3:0 traf, war schon die Vorentscheidung gefallen. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Tim Krauß auf 4:0. In der zweiten Hälfte bereitete der eingewechselte Jonas Fetsch über die rechte Außenbahn die weiteren Treffer von Hebling und Schwarz vor. Einen gelungenen Einstand gab Johann Wogawa, der in der Abwehr viel Ruhe ausstrahlte. Zudem gab es zwei Comebacks, denn Levin Ginader lief nach überstandener Schulterverletzung zum ersten Mal nach einem halben Jahr wieder auf, Niels Kubitza hatte aufgrund von Knieproblemen eineinhalb Jahre pausiert.

SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Wogawa, Mades, Adler, E. Kilian, N. Kilian, Ferch, Schwarz, Hebling, Krauß; eingew.: Fetsch, Ginader, Kubitza.

Tore: 1:0 Schwarz (8.), 2:0 E. Kilian (16.), 3:0 Hebling (32.), 4:0 Krauß (45.), 5:0 Hebling (62.), 6:0 Schwarz (89.).

Schiedsrichter: Kolmer. - Zuschauer: 130. - Beste Spieler: geschlossene Leistungen. jün

SG Lindenfels/Winterkasten - TG Trösel 1:1

Die TG Jahn Trösel war für den SG-Trainer Kevin Schröder „der erwartet schwere Brocken“ bei ihrem Auftreten im tiefen Geläuf von Winterkasten, beim Tabellenführer SG Lindenfels/Winterkasten. Am Ende zeigten sich beide Teams mit dem 1:1-Unentschieden in der Fußball-Kreisliga A zufrieden. Mit enormem Druck vermochte Trösel die Heimmannschaft zunächst zu überraschen. Sie spielte sich glasklare Chancen heraus und ging bereits in der 11. Minute durch Dominik Arnold in Führung. Mirco Bölts spitzelte nach einer Flanke von Ole Schmitt einen eroberten Ball an Arnold weiter, der souverän einschob. Danach hätte die TG Jahn noch einen draufsetzen sollen. Ein Heber von Nicola Grna wurde auf der Linie geklärt, Dominik Jösts Kopfball ging an den Innenpfosten.

Doch wer Lindenfels/Winterkasten kennt, weiß, dass dort buchstäblich bis zur letzten Minute gespielt wird. Die Entscheidung fällt oft erst in der Nachspielzeit. Dieses Mal musste der Lindenfelser Anhang nicht so lange warten. In der 64. Minute stand der eingewechselte Edwin Untereiner bei einer Ecke am langen Pfosten frei. Er köpfte zum 1:1 ein. In der Folgezeit erspielte sich die SG insbesondere durch Stephan Weber weitere Chancen. Das Spiel war hart umkämpft, was sich an der Vielzahl an gelben Karten ablesen lässt. Trainer Engert und Tonino Gianforcaro sprachen von einem Plus an Spielanteilen für die Tröseler, bedauerten, dass aus den Vorteilen zu wenig gemacht worden ist. Schröder lobte die Gäste für ihr Auftreten. Er prognostiziert ihnen, dass sie weiterhin eine gute Rolle in der A-Liga spielen werden.

SG Lindenfels/Winterkasten: J. Daum; Hördt, Wörle, Weber, Chr. Daum (46. M. Kredel), Brunner (53. Ph. P. Höly), S. Kredel, Stöcker, Weißensteiner (20. Untereiner), Serdar, Prikel.

TG Trösel: Doering, Jöst, Arnold, Engert, Jarosch, Ole Schmitt, Bölts (78. Zangl), Dunemann, Grna, Tomczyk, Schröter.

Tore: 0:1 Arnold (11.), 1:1 Untereiner (64.).

Zuschauer: 250. Beste Spieler: Hördt, Prikel, Weber/Schmitt, Doering, Tomczyk.

FSV Rimbach - ISC Fürth 5:1

Etwas hektisch und mit überhasteten Aktionen lief der FSV Rimbach in der ersten Halbzeit einem frühen 0:1-Rückstand gegen den Außenseiter hinterher. Am Ende reichte es noch zu einem standesgemäßen 5:1-Sieg. Bereits in Hälfte eins war das Spiel nach Toren von Christian Kohl (einem Freistoß, seine Spezialität), einem Abstauber von Patrick Feller und einem Eigentor per Kopf h gedreht. Said Hasan Matin hatte den ISC in Führung gebracht. Er traf mit dem Kopf aus sechs Metern nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld. Der Eindruck könnte trügen, revidiert Rimbachs Sprecher Roland Rettig: „Rimbach hatte allein in Hälfte eins elf glasklare Chancen, davon drei Aluminiumtreffer.“ Von daher zeigte er sich auch mit dem Spielverlauf zufrieden: „Die Chancen wurden ja herausgespielt. Das nächste Mal gehen sie rein.“

Auf 5:1 erhöhten in der etwas ruhigeren zweiten Hälfte Darius Zielonkowski mit einem Flachschuss und Feller mit seinem zweiten Tor nach Hereingabe von Philipp Klische.

FSV Rimbach: Kouvaras; Ahmetovic, Ginader, Hinterreiter, Schimunek, Spies, R. Hechler, Feller, Zielonkowski, S. Hechler, Kohl; eingewechselt: H. Sönmez (46.), Schwarz (53.), Ph. Klische (63.).

ISC Fürth: Salimov; Karik, Ali-Salman, Ataman, Zulovic, Burak Gözübüyük, Sonko, Said Hasan, H. Kemanci, Zerey, Güngör; eingewechselt: Gassa (46.).

Tore: 0:1 Said Hasan Matin (10.), 1:1 Chr. Kohl (38.), 2:1 Feller (45 + 4), 3:1 Eigentor (45 + 6), 4:1 Zielonkowski (64.), 5:1 Feller (77.).

Zuschauer: 120. - Beste Spieler: Schimunek, R. Hechler, Ahmetovic/ Sonko.