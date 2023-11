Kreisliga A: Die TG Trösel etabliert sich im Verfolgerfeld

Von Anfang an machte die TG Jahn Trösel unter sehr ungemütlichen Umständen am Freitagabend klar, dass sie das Weschnitztalstadion in Mörlenbach als Sieger verlassen will. Die Mannschaft von Trainer Uwe Engert machte enorm Druck, spielte Pressing, schränkte im Kollektiv die Kreise des Mörlenbacher Spielmachers Riza Aydogan ein und siegte schließlich mit 3:0 in der Fußball-Kreisliga A.