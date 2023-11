Kreisliga A: Die TG Trösel steht jetzt gut da

Heimstärke unter Beweis gestellt und mit dem glatten 3:0-Sieg über den SC Rodau den sechsten Platz gefestigt: Die TG Jahn Trösel spielt in der Fußball-Kreisliga A eine gute Rolle. Sie reiht sich (allerdings mit einem Spiel mehr) in das Verfolgerfeld mit Lörzenbach und dem VfR Fehlheim II ein. Das Umfeld mit Trainer Uwe Engert und Sprecher Tonino Gianforcaro übt sich dennoch in Demut, will den Sieg nicht überbewerten: „Er war nie gefährdet. Die Gäste erspielten sich kaum Chancen.“