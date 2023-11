Kreisliga A: Mörlenbachs Köpfe müssen wieder nach oben

Mit einem immer noch „gesunden Grundoptimismus“ geht der Sprecher des ISC Fürth, Salahudin Zulovic, in der Fußball-Kreisliga A, ans Werk. Bereits vor dem Spiel in Lindenfels am Mittwoch, das erwartungsgemäß wegen der Schneefälle abgesetzt wurde, erhoffte er sich eine Überraschung. Und auch zum letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SV/BSC Mörlenbach (Sonntag, 14 Uhr) zeigt er sich zuversichtlich: „Wir werden versuchen, gut zu stehen, den ein oder andren Punkt zu ergattern.“ Wenn überhaupt gespielt werden kann.