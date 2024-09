Kreisliga B: Der SV Affolterbach will mit aller Macht den Sieg

Das Lokalderby am Sonntag (15.15 Uhr) steht dieses Jahr unter anderen Vorzeichen. In den Vorjahren standen der SV Affolterbach und der TSV Gras-Ellenbach in der Tabelle meist relativ nah beieinander. Aktuell ist die Distanz zwischen dem Dritten und dem Zwölften der Fußball-Kreisliga B aber eher groß. Doch SV-Trainer Sebastian Theobald warnt davor, gerade bei einem Derby den Gegner zu unterschätzen. Bei einer solchen Gelegenheit agiere jede Mannschaft motivierter. Außerdem habe der TSV einige gute Spieler in seinen Reihen. Die Qualität ist somit vorhanden, auch wenn die Gäste bisher wenige Punkte holten als erwartet.

Theobald Coach kann auf einen weitestgehend vollen Kader am Wochenende bauen. Die sehr gute Trainingsbeteiligung und das hohe Tempo stimmen ihn optimistisch. „Alle sind heiß auf den Derbysieg.“ Theobald erwartet eine sehr rassige und zweikampfbetonte Partie mit Leidenschaft und Energie. „Wir wollen mit aller Macht drei Punkte behalten“, macht er klar.

Für den TSV stand nach dem enttäuschenden Spiel in Gronau am Donnerstagabend auch noch das Pokalspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach an. „Jeder muss alles geben“, fordert der sportliche Leiter Manuel Loipersberger.