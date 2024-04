Kreisliga B: Der TSV Weiher gibt sich nicht auf

Der TSV Weiher empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga B den TSV Gras-Ellenbach. Die Hausherren wollen an die letzten vier Spiele anknüpfen, von denen sie nur eines verloren haben. In der Partie gegen Gras-Ellenbach soll die bisher gezeigte Leistung bestätigt werden. Denn die Jungs „hauen läuferisch und kämpferisch alles rein“, lobt Trainer Holger Taube. Dazu wird auch noch die taktische Komponente umgesetzt. Nach einer guten Trainingswoche sollten alle an Bord sein, hofft er. Beste Voraussetzungen, um was Zählbares mitzunehmen.