Kreisliga B: Eine Herausforderung für den SV Affolterbach

Foto: Ernst Lotz

Anes Pudic (rechts) brachte den SV Affolterbach gegen den SV Fürth II (links Mateen Nader Abdulateef Hajan) in Führung – am Ende stand es 7:1 für den Tabellenführer, der am Sonntag mit dem VfB Lampertheim eine schwerere Aufgabe haben dürfte.