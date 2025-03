Kreisliga B: Zotzenbach sieht sich nicht schlechter als Affolterbach

Affolterbach. Der SV Affolterbach muss auf jeden Fall siegen, beim FSV Zotzenbach geht’s um die Ehre, in der Endabrechnung möglichst gut dazustehen. Wenn der Zweite der Fußball-Kreisliga B gegen den Vierten spielt (Sonntag, 15.15 Uhr), ist auf jeden Fall für viel Spannung gesorgt. Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag zählen für den SVA nur drei Punkte, um an Spitzenreiter SG Hammelbach/Scharbach dranzubleiben.