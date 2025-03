Kreisliga B: SG Hammelbach/Scharbach ist Tabellenführer

Unter-Flockenbach. Glücklich gewonnen, ist auch gewonnen. Der SV Unter-Flockenbach III war zwar in der Partie der Fußball-Kreisliga B gegen den TSV Gras-Ellenbach kämpferisch und läuferisch voll da, aber spielerisch haperte es ein wenig. Trotzdem reichte es für einen 2:1 (1:1)-Erfolg der Einheimischen, die damit in der Tabelle Boden gutmachten. Den Sieg sah SVU-Trainer Felix Dalichow aber als schmeichelhaft an. Denn: „Wir waren grottenschlecht.“ Es gab zu viele Ballverluste und man stand zu weit weg vom Gegner. Außerdem ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig. Wurde die Abwehr des Gegners mal gut ausgekontert, landete der Ball in den Armen des Torwarts. Selbst den leeren Kasten trafen die Angreifer nicht. Auf der anderen Seite „haben wir hinten zu viel zugelassen“.