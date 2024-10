Kreisliga B: SV Affolterbach kombiniert sich zum 7:1-Sieg

Der SV Affolterbach wurde seiner Favoritenrolle in der Fußball-Kreisliga B gegen den SV Fürth II mit einem 7:1-Sieg vollauf gerecht. Schon zur Halbzeit lag der Tabellenführer uneinholbar mit 4:0 vorn. In der zweiten Hälfte ließen es die Hausherren etwas langsamer angehen, kamen aber auch dann nicht mehr in Gefahr und schraubten das Ergebnis später noch höher bis zum 7:1. Den Fürther Ehrentreffer markierte Lucas Schumacher in der 80. Minute zum 5:1.