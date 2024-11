Kreisliga B: Verdienter Derbysieg für die SG Hammelbach/Scharbach

Die SG Hammelbach/Scharbach machte es zwar im Derby gegen den TSV Gras-Ellenbach etwas spannend, aber am Schluss war es doch der erwartete und benötigte Sieg mit 2:1 (1:0), um an Tabellenführer SV Affolterbach in der Fußball-Kreisliga B dranzubleiben.