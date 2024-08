Zwar war das 2:2 (0:1) zwischen dem TSV Gras-Ellenbach und den FSV Zotzenbach in der Fußball-Kreisliga B über die gesamte Spielzeit hinweg betrachtet gerecht, aber der Ausgleich für die Gäste durch Jucine Baur fiel in der allerletzten Sekunde – nachdem die Hausherren in der zweiten Halbzeit überlegen waren. Die erste Hälfte gehörte allerdings dem FSV, weshalb der sportliche Leiter des TSV, Manuel Loipersberger, von einem letztlich verdienten Unentschieden sprach.