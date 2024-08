In der 95. Minute ist Jucine Baur zur Stelle

Für den FSV aus dem Rimbacher Ortsteil Zotzenbach lief es am vergangenen Sonntag auf einen Fehlstart in die neue Runde in der Fußball-Kreisliga B hinaus. Im schwierigen Spiel beim TSV Gras-Ellenbach ließ sich die Eintracht durch einen Doppelschlag nach der Pause die frühe Führung entreißen und lag bis tief in die Nachspielzeit 1:2 hinten – ehe einer der Jüngsten im Team von Spielertrainer David Rauch auf den letzten Drücker noch für ein annehmbares Ergebnis sorgte: Jucine Baur, 19 Jahre, lief in Minute 95 nach einer abgewehrten Ecke beim Pass von Mitspieler Timo Hufnagel perfekt von links ein, visierte das lange Eck an und sorgte mit dem vom Gegner ins kurze Eck abgefälschten Schuss zum 2:2-Endstand für kollektiven Jubel beim FSV.