Kreisliga B: FSV Zotzenbach verlängert mit den Trainern

Der FSV Zotzenbach geht mit Spielertrainer David Rauch (28) und Luca Strubel als Co-Spielertrainer auch in die Saison 2024/25. Rauch ist seit 2020 in der Verantwortung, Strubel kam zu Saisonbeginn zum Fußball-B-Ligisten. Die FSV-Verantwortlichen sind mit der Arbeit der beiden sehr zufrieden. „Nach einer guten Vorbereitung und auch siegreichen Spielen konnten wir lange Zeit oben mitspielen. Leider ging uns aber gegen Ende der Vorrunde etwas die Luft aus“, sagte FSV-Vorsitzender Roland Agostin. Trotzdem will der FSV die restliche Runde zeigen, dass man durchaus auch gegen stärkere Teams der Liga mithalten kann. Derzeit liegen die Zotzenbacher auf Platz fünf mit 20 Punkten in 13 Spielen. Der Rückstand auf Tabellenführer TSV Hambach beträgt schon zehn Punkte.