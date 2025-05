Kreisliga B: Jetzt fehlt nur noch das Sahnehäubchen

Unter-Flockenbach. Im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B hat am letzten Spieltag zumindest auf dem Papier die SG Hammelbach/Scharbach die besseren Karten. Denn der Zweitplatzierte tritt zu Hause gegen die Tvgg. Lorsch II an. Ungleich schwerer hat es der punktgleiche Tabellenführer SV Affolterbach beim SV Unter-Flockenbach III (Sonntag, 13 Uhr). Denn der Ligafünfte hat eine gute Rückrunde hingelegt und ist heimstark. Auch wenn der SVA schon aufgestiegen ist, will er sicher gewinnen, denkt SVU-Trainer Felix Dalichow. Er erwartet den spielerisch besten Gegner der Liga. Deshalb muss seine Elf gegen die stärkste Offensive der Liga defensiv sicher stehen, damit sich die Gäste an der Verteidigung die Zähne ausbeißen. Wobei die Hausherren bisher als Aufsteiger die dritt wenigsten Gegentore kassiert haben. „Wir müssen sie l ein letztes Mal auf den Platz bringen“, hofft er auf die Leistung der vergangenen Wochen. Dalichow glaubt daran, dass der SVA geschlagen werden kann. Aber an dem Tag muss alles passen. Egal wie die Partie ausgeht: „Wir können mit der Runde unfassbar zufrieden sein“, betont er.