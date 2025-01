SG Hammelbach/Scharbach ist der „heimliche“ Tabellenführer

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B zwischen dem SV Affolterbach und der SG Hammelbach/Scharbach. Beide Mannschaften liegen in der Winterpause mit 36 Punkten gleichauf, allerdings hat die SG Hammelbach/Scharbach als „heimlicher“ Tabellenführer noch ein Nachholspiel gegen den Tabellenvorletzten SG Gronau auszutragen. Die Partie in Gronau fiel am 3. November den Platzverhältnissen zum Opfer und wird es nach der Winterpause nachgeholt.