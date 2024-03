Kreisliga B: SV Affolterbach kommt überraschend unter die Räder

Eine Überraschung gab es zu Beginn der zweiten Saisonhälfte in der Fußball-Kreisliga B. So musste der bisherige Tabellenzweite SV Affolterbach im Duell gegen den FSV Zotzenbach eine deutliche 1:5-Packung einstecken. „Wir sind in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen. Wenn man aufsteigen will, muss einfach mehr kommen“, sagte ein ernüchterter Arne Wilhelms vom SVA nach der Partie.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der ersten Hälfte lieferten sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe, wobei Wilhelms für die Gastgeber leichte Vorteile sah. Zwar ging Zotzenbach durch David Rauch früh mit 1:0 in Führung (7.), doch nur vier Minuten später glich Marcel Eckert mit einem sehenswerten Treffer zum 1:1 aus. Pech hatte Eckert, als er in der 17. Minute nur die Latte traf.

Doch nach dem Wechsel rieben sich die Affolterbacher die Augen, der SV wurde mehrfach ausgekontert, während die eigenen Möglichkeiten ungenutzt blieben. Nach einem Eigentor von Sören Gölz brachen alle Dämme und die Zotzenbacher bauten die Führung mit sehenswertem Konterfußball auf 5:1 aus. „Das war vor allem in der zweiten Halbzeit eine perfekte Leistung und der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, unterstrich FSV-Vorsitzender Roland Agostin. „Die Jungs haben in der Vorbereitung super mitgezogen, und das wollten wir heute auf den Platz bringen – was uns in allen Belangen gelungen ist“, fügte er merklich begeistert an.

SV Affolterbach: Roth, M. Rettig, Bender (59. Anes Pudic), Ajdin Pudic (81. Kessler), Ph. Rettig (43. B. Steffan), L. Eckert, M. Eckert, Gölz, J. Steffan, Oberle, Gül.

FSV Zotzenbach: Schuch, Boml. Strubel, Weber, Aydogan, D. Rauch, Baur, Karadolami, Schildbach, Wecht, Hufnagel; eingew.: Vollrath, Chodakow, Sharifi.

Tore: 0:1 D. Rauch (8.), 1:1 M. Eckert (11.), 1:2 Eigentor (56.), 1:3 D. Rauch ( 67.), 1:4 Baur (82.), 1:5 Vollrath (92.).

SV Fürth II -TSV Weiher 5:3

Für einen torreichen Start in die zweite Saisonhälfte sorgten der SV Fürth II und der TSV Weiher. 5:3 hieß es am Ende für die Gastgeber, die das Nachbarschaftsduell nach einem offenen Schlagabtausch in der letzten Viertelstunde für sich entschieden.

SV-Trainer Michael Schneider sprach von einem hitzigen und phasenweise chaotischen Spiel. „Unterm Strich ist der Sieg für uns verdient, weil meine Mannschaft mehr gebissen hat.“ Sein Weiherer Kollege Holger Taube sah das glücklichere Ende bei den Fürthern, nachdem seine Mannschaft zweimal den Rückstand aufgeholt hatte. „So ist das halt, wenn du unten stehst. Bei uns geht ein Kopfball von Sebastian Barth am Schluss an die Latte, während beim Gegner ein Schuss aus der Distanz reingeht.“

SV Fürth II: Moll (8. A. Gözübüyük), Orhan, Stephan, Steiger, Bayraktar, A. Hodroj, Marksteiner, Görner, Hartmann, Hallermeier, Weise; eingew.: Schneider, Arnold.

TSV Weiher: U. Schmittinger, Aliev, Steffan, Helfrich, Koch, Krastel, Reichl, Fröhlich, Barth, Keskin, Kohl; eingew.: Boshnakov, A. Schmittinger, Jakob.

Tore: 0:1 Helfrich (20.), 1:1, 2:1 Hodroj (42./FE, 45./FE), 2:2 Barth (46.), 3:2 Stephan (49.), 3:3 Helfrich (71.), 4:3 Bayraktar (77.), 5:3 Hodroj (82.).

SG Hüttenfeld - TSV Gras-Ellenbach 0:2

Nach dem Sieg im Kreispokal-Viertelfinale behielt der TSV Gras-Ellenbach auch bei der Neuauflage eine Woche später bei der SG Hüttenfeld mit 2:0 die Oberhand. Und das verdient, wie Thorsten Gleich vom TSV unterstrich: „Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft.“ Zwar hatten die Gras-Ellenbacher Glück, als die SG in der ersten Hälfte einen Pfostentreffer verzeichnete, doch schon zuvor hatte der TSV einige klare Chancen.

Die beiden Tore waren absolut sehenswert. Zunächst traf Hendrik Scholl per Volleyabnahme in den Winkel (63.), dann wurde Jonas Guthy von Fatih Bagci schön freigespielt und er erhöhte auf 2:0, nachdem er den gegnerischen Keeper ausgeguckt hatte (84.).

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Steinmann, D. Schäfer, Bekyigit, Bagci, Guthy, J. Schäfer (52. Morr), Helm, Kunkel, Seitz, Scholl.

Tore: 0:1 Scholl (63.), 0:2 Guthy (84.).

SV Kirschhausen - SG Hammelbach/Scharbach 1:2

Am Ende wurde es noch einmal eng, als Kirschhausen auf 1:2 verkürzte, doch „wir waren hinten stabil und haben den verdienten Sieg verteidigt“, sagte SG-Trainer Oliver Zeug. Der einzige Vorwurf, den er seiner Mannschaft machte, war, dass „wir nicht früher den Sack zugemacht haben, denn die Möglichkeiten waren da“, sagte er und dachte besonders an die klare Chance von Luca Fiederlein, der jedoch frei vor dem gegnerischen Tor das mögliche 3:0 vergab.

„Es war ein sehr intensives Spiel, bei dem es hin und her ging“, fasste Zeug zusammen. Nach zwei sehenswerten Treffern durch Fiederlein (55.) und Steffen Impe (60.) sahen die Gäste schon wie der sichere Sieger aus, doch Kirschhausen machte es noch einmal spannend.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Wiegand, Winkler, Fiederlein (85. Fischer), J. Impe, St. Impe, Bergmann (60. Maschner), Emig, Trautmann, Unger.