Kreisliga B: SV Affolterbach macht es im Derby deutlich

Das war am Ende eine klare Sache: Mit 5:0 Toren bezwang der SV Affolterbach den TSV Gras-Ellenbach im Überwälder Derby der Fußball-Kreisliga B und untermauerte damit seine Ambitionen. Bis auf die ersten 20 Minuten, in denen die Gäste mit druckvollen Angriffen dem SVA Probleme bereiteten, hatte der Tabellenzweite die Partie im Griff. „Das 3:0 war der Knackpunkt, danach kam vom TSV nicht mehr viel“, berichtete Arne Wilhelms, der von einigen vergebenen Möglichkeiten der Affolterbacher sprach. So scheiterte Nino Sattler mit einem Elfmeter an Gästekeeper Manuel Loipersberger (90.).