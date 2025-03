Kreisliga B: Unter-Flockenbacher verlieren ihr Konzept

Unter-Flockenbach. Die erste Hälfte gehörte dem SV Unter-Flockenbach III, die zweite den Gästen vom SV Fürth II. Deshalb war das Endergebnis mit 1:1 (1:0) in der Fußball-Kreisliga B am Ende auch gerecht. Spielerisch lösten es die Hausherren in den ersten 45 Minuten gut, war Trainer Felix Dalichow sehr zufrieden. Das schnelle 1:0 von Nils Eggers legte davon Zeugnis ab. Allerdings fehlte im Anschluss die letzte Konsequenz im Abschluss. Fünfmal standen die Unter-Flockenbacher frei vor dem gegnerischen Torwart. Drei oder vier Mal davon „hätten wir es machen müssen“, sagte der Coach. Zweimal Eggers und einmal Seiler vergaben unbedrängt.