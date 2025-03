Kreisliga B: Unter-Flockenbacher Ziel ist der dritte Heimsieg in Folge

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach III ist mit zwei Siegen nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B gestartet, für die Reserve des SV Fürth setzte es nach dem ersten Erfolg zwei Niederlagen. Jetzt stehen beide Teams zwei Punkte voneinander entfernt auf Platz sechs und sieben der Tabelle. Im direkten Duell können die Unter-Flockenbacher den Abstand am Sonntag (13 Uhr) vergrößern. Das ist auch das erklärte Ziel. „Wir wollen die Serie fortsetzen und das dritte Heimspiel in Folge gewinnen“, gibt Trainer Felix Dalichow die Marschrichtung vor. Der nächste Sieg wäre enorm wichtig für den Kopf nach dem schlechten Vorrundenende im vergangenen Jahr. So würde die Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen tanken. Spielerisch kann es die Elf gut lösen, ist er überzeugt. Kämpferisch und läuferisch ist sie sowieso auf der Höhe. Wenn es gelingt, alles zusammen abzurufen, ist er positiv gestimmt. Auch wenn es sich bei der Fürther Reserve um einen sehr guten Gegner handelt.