Kreisoberliga: Finales Fernduell um Platz zwei

Foto: Fritz Kopetzky

Süßes oder Saures? An der Unterstützung der rot-weißen Anhänger (so wie hier im Derby gegen den SV Fürth) liegt es beim FC Fürth nicht, wenn es am Donnerstag ins Saisonfinale gegen die ebenso formstarke Tvgg Lorsch geht. Platz zwei haben die Fürther allerdings nicht mehr selbst in der Hand und brauchen Schützenhilfe vom FV Biblis in Unter-Abtsteinach.