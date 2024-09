Kreisoberliga: Fürths Trainer sieht noch keinen Zweikampf

Die ersten Wochen in der Fußball-Kreisoberliga deuten wieder auf einen Zweikampf um die Tabellenspitze hin. In der vergangenen Saison duellierten sich die SG Unter-Abtsteinach und der FC Fürth um Rang zwei. Und das bis zum letzten Spieltag. In dieser Saison geht es um die Meisterschaft. Der FC Fürth ist mit sechs Siegen gestartet und belegt derzeit den Platz an der Sonne. Die SG Unter-Abtsteinach hat nach einem Unentschieden zum Rundenauftakt fünfmal in Folge gewonnen. In der vergangenen Spielzeit war der FC Fürth der Jäger. Nun scheint es die SGU zu sein.