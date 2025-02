Fürther Derby: So tippen die Trainer das "Spiel des Jahres"

Die Trainer Jochen Ingelmann (SV) und Lucas Oppermann (FC) beantworten vor dem Fürther Derby die gleichen Fragen – und sind sich vor dem Anpfiff am Samstag um 17 Uhr in so manchem einig. Am Ende legen Sie sich auf einen Tipp fest.