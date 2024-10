KSV Rimbach verliert Thriller gegen Nürnberg

Die Zweitliga-Ringer des KSV Rimbach haben ihren Heimkampf am Samstagabend vor 300 Zuschauern gegen den SV Johannis Nürnberg knapp mit 12:15 verloren. „Wenn alles für uns läuft, dann gewinnen wir normalerweise mit 17:10. So war es am Ende richtig eng und leider hatten wir Pech. Nürnberg hat glücklich gewonnen“, befand Oliver Schmitt, der Sportwart des KSV. Für die Rimbacher war es die dritte Niederlage im fünften Wettkampf in der Oststaffel. Der KSV belegt mit 4:6 Punkten den fünften Tabellenrang.