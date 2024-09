SV Fahrenbach startet zu Hause gegen den AC Goldbach

Die Oberliga-Ringer des SV Fahrenbach stehen am Samstagabend (20 Uhr) vor ihrem ersten Heimkampf in dieser Saison. Für einige Ringer der Mannschaft von Trainer Frank Münzenberger wird das Duell gegen den AC Goldbach allerdings schon der zweite Auftritt in dieser Runde vor eigenem Publikum sein. Am vergangenen Sonntag startete nämlich die zweite Mannschaft schon in die neue Saison in der Landesliga und gewann gegen den SV Münster deutlich mit 28:1. Einige Athleten aus dem Fahrenbacher Oberliga-Kader wie Dominic Arnold nutzten das und prüften noch einmal ihre Form.