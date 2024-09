SV Fahrenbach setzt in der Oberliga auf seine eigenen Kräfte

Eigentlich hätten die Oberliga-Ringer der SV Fahrenbach am Wochenende in die neue Saison starten sollen. Doch daraus wird nichts. Der angesetzte Kampf gegen den KSC Niedernberg wird nicht stattfinden, da das Team aus der Liga zurückgezogen hat. SVF-Trainer Frank Münzenberger kommt es allerdings gar nicht mal so ungelegen, dass seine Mannschaft nun erst mit einem Heimkampf am Samstag, 21. September, gegen den AC Goldbach in die neue Runde einsteigt.