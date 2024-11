SV Fahrenbach bietet dem Spitzenreiter Paroli

Frank Münzenberger hatte von seinen Ringern eine Reaktion auf die bittere Niederlage in der Vorwoche in Goldbach verlangt. Und der Coach des Oberligisten SV Fahrenbach bekam sie. Ganz knapp verlor der Tabellensechste seinen Heimkampf vor 250 Zuschauern am Samstagabend gegen den Spitzenreiter SC Kleinostheim II mit 17:19.