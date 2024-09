Lehrstunde für die Sharks der BG Viernheim/Weinheim

„Lehrgeld bezahlen hieß es erst mal für uns. Crailsheim war einfach abgezockter als wir.“ Ernüchterung herrschte bei Trainer Robin Zimmermann nach dem ersten Heimspiel der BG Viernheim/Weinheim in der Regionalliga Baden-Württemberg. Die Sharks mussten eine klare 74:89-Niederlage gegen die Hakro Merlins Crailsheim II quittieren, die zwischenzeitlich sogar mit fast 30 Punkten in Führung lagen. Erst als es die Gäste im letzten Viertel deutlich langsamer angehen ließen, konnte die BG die Niederlage in erträglicheren Dimensionen halten.