Pfingstturniere der HSG Fürth/Krumbach: Sonne, Sport und Stimmung

Krumbach. Drei Tage Handball-Spaß pur auf dem Krumbacher Sauberg – knapp 100 Mannschaften waren in diesem Jahr Teil des Pfingstturniers der HSG Fürth/Krumbach und des TSV Krumbach. Nach zwei verregneten Jahren konnte man sich endlich wieder über strahlenden Sonnenschein freuen, und so herrschte bei sommerlichen Temperaturen beste Stimmung auf und neben den Spielfeldern.

Das Opening des sportlichen Treibens übernahmen in gewohnter Manier die Hobbyteams – 16 an der Zahl. In vier Gruppen wurde auf den drei Beachfeldern um jeden Ball gekämpft, Trickwürfe präsentiert und um den Einzug ins Halbfinale gefightet. Über mehrere Bildschirme auf dem Sauberggelände oder mit der Tournify-App auf dem eigenen Handy waren Spieler und Zuschauer immer auf dem neuesten Stand über Ergebnisse und aktuelle Platzierungen.

Soko Ureich gewinnt Hobbyturnier

Nach spannenden Halbfinalpartien setzte sich im Finale die SV Soko Ureich 07 gegen den ISC Leerboch 2 durch und holte sich erstmals den Pokal. Die lockere Atmosphäre, viele sehenswerte Aktionen und die große Unterstützung von den Zuschauerrängen machten den Auftakt mit einer geselligen Opening-Party erneut zu einem besonderen Erlebnis.

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Foto: Ernst Lotz Viele Teilnehmer übernachteten in Zelten auf dem Krumbacher Sauberg.

Am Samstag standen die Jugendturniere auf dem Programm. Auf den Beachfeldern wurden bei der weiblichen und männlichen A- sowie C-Jugend die Spiele ausgetragen. Mit viel Dynamik, Tempo und Cleverness begeisterten die Nachwuchshandballer. Bei der weiblichen A-Jugend sicherte sich die JSG Roßdorf/Reinheim den Turniersieg vor der JSGwA Fürth/Krumbach/Rodenstein 2 und dem SV Erbach. Bei den männlichen A-Jugenden triumphierte Saase3Leutershausen vor der HSG Bensheim/Auerbach 1 und dem SV Waldhof Mannheim 07. In der weiblichen C-Jugend gewann die TSG Münster 1 das Finale vor der TSG Münster 2 und der HSG Rodenstein-Fürth/Krumbach. Bei den männlichen C-Jugenden setzte sich die JSG Zwingenberg/Alsbach 2 durch. Die weiteren Plätze belegten die JSG Zwingenberg/Alsbach 1 sowie die JSG Weschnitztal 1.

Auch auf den Rasenplätzen wurde um Tore und Platzierungen gekämpft. Trotz der warmen Temperaturen gaben die Jungen und Mädchen alles. Bei der weiblichen D-Jugend holte der TSV Birkenau den ersten Platz vor der JSG Roßdorf/Reinheim und der HSG Fürth/Krumbach 2. Bei den männlichen D-Jugenden gewann die HSG Rodenstein 1 das Finale gegen die JSG Weschnitztal, Dritter wurde die HSG Rodenstein 2.

Der Sonntag gehörte den weiteren Jugendklassen sowie den Aktiven. Besonders viel Begeisterung versprühten erneut die Minis, die mit großem Einsatz und viel Freude ihre Spiele absolvierten. In der weiblichen B-Jugend setzte sich die SG Hainhausen im Beachhandball durch. Platz zwei ging an die JSG Lorsch/Einhausen, Rang drei an die HSG Bensheim/Auerbach. Die männliche B-Jugend wurde im Sand von der JSG Weschnitztal 1 dominiert, gefolgt von der JSG Weschnitztal 2 und dem TSV Amicitia Viernheim. Bei den E-Jugenden auf dem Kleinfeld gewann die HSG Breckenheim Wallau-Massenheim bei den Mädchen vor der HSG Fürth/Krumbach 1 und der JSG Roßdorf/Reinheim. In der männlichen E-Jugend sicherte sich die JSG Gr.-Umstadt/Habitzheim 1 nach der Vorrunde und dem Finalspiel den Turniersieg vor dem TV Lampertheim und der JSG Lorsch/Einhausen.

HSG-Frauen erfolgreich