Robér-Kayra Angel Jarosch ist ein Abräumer mit Torinstinkt

Robér-Kayra Angel Jarosch – ein Name wie ein Kunstwerk. Dabei ist der 23-Jährige des A-Ligisten TG Jahn Trösel anhand seiner Position auf dem Fußballfeld eher einer fürs Grobe, gibt er im Mittelfeld des aktuellen Ligavierten doch den Abräumer vor der Abwehr – zumindest vorrangig, wobei Jarosch auch über ausgeprägte Abschlussqualitäten verfügt. „Ich achte schon sehr darauf, dass nach hinten alles sicher ist, habe aber inzwischen auch immer mehr meine Torjägerfähigkeiten entdeckt“, blickt er lächelnd auf die Saisonbilanz von bereits 13 Treffern, womit er im internen Ranking der TG Jahn sogar vorne liegt. Gleichauf mit Trösels Spielmacher Tizian Tomczyk, dicht gefolgt vom zwölfmal erfolgreichen Angreifer Ole Schmitt – was bedeutet, dass drei gute Kumpels, die privat viel miteinander unternehmen, sich in dieser Runde einen heißen Wettbewerb um die TG-interne Torkanone liefern: „Es ist ein echt spannender Dreikampf“, sagt Jarosch vor den letzten drei Partien.