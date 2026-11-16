Rückschlag für die zweite Mannschaf

Rimbach. Nur neun Holz fehlten der ersten Mannschaft der Rimbacher TG-Sportkegelabteilung (SKA) in der Landesliga I gegen den SKC Edingen-Neckarhausen zum Unentschieden. Am Ende stand eine 2:6-Niederlage (3277:3286) – die vierte in Folge. Dabei erwischten die Rimbacher einen guten Start. Dennis Fuhr erzielte mit 597 Holz das beste Ligaergebnis des Spieltags und sicherte mit 3:1 Sätzen den ersten Punkt. Stefan Eck überzeugte mit 575 Holz, musste sich bei 2:2 Sätzen aber um sieben Holz geschlagen geben.

Im Mittelpaar gaben Markus Kapp (526 Holz/1,5:2,5 Sätze) und Philipp Abt (519/2:2) ihre Punkte ab. Im Schlusspaar war David Stephan (563/3:1) erfolgreich, während Sascha Schober und der eingewechselte Uwe Schröder (497/1:3) unterlagen. Die Gäste sicherten sich auch die beiden Zusatzpunkte für das bessere Gesamtergebnis. Rimbach bleibt Tabellenachter.

In der 6er-Liga Nord trennten sich die zweite und dritte Mannschaft der SKA Rimbach mit 4:4 (2912:2874). Karola Pozarycki (494 Holz) punktete für die Dritte gegen Frank Zornmüller (490), Stephen Pfeffer (513) gewann für die Zweite gegen Zeliha Aktas (391). Im Mittelpaar setzte sich Jürgen Fuhr (473) gegen Reiner Drescher (454) durch. Liam Schley (487) holte für die Dritte gegen Stefan Metz/Thorsten Mader (455) einen weiteren Punkt. Im Schlusspaar waren Sandra Heuchel (537) gegen Saskia Heuchel (503) und Sascha Münch (511) gegen Tamara Schober (478) für die Dritte erfolgreich. Damit führte die Dritte nach Mannschaftspunkten mit 4:2. Dank 38 Holz Vorsprung im Gesamtergebnis rettete die Zweite mit den beiden Zusatzpunkten das Unentschieden. Das Ergebnis schmerzt die „Zweite“ etwas, da ihr das Unentschieden einen Dämpfer auf dem Weg zum Saisonziel Aufstieg verpasst. Denn der direkte Konkurrent KCG Lampertheim gewann seine Partie und hat nun einen Punkt Vorsprung. Die „Dritte“ belegt weiterhin den vorletzten Tabellenplatz.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mörlenbach glänzt mit Ligabestleistung

Einen überzeugenden 7:1-Heimsieg (3403:3167) feierten die Sportkegler des KC Blau-Weiss Mörlenbach gegen SKC Stolzer Kranz Walldorf II in der Landesliga 3. Mit dem bislang besten Heim-Mannschaftsergebnis der Liga in dieser Saison ließen die Gastgeber den Gästen kaum eine Chance. Im Starttrio gewann Herbert Schork sein Duell knapp mit 521:518 Holz und 3:1 Sätzen. Wolfgang Vögele (571/3:1) und Marcel Schmittinger (550/3:1) punkteten ebenfalls. Damit führte Mörlenbach bereits mit 3:0 Mannschaftspunkten und 64 Holz Vorsprung.

Im Schlusstrio verpasste Thorsten Hörl mit 597 Holz nur knapp die 600er-Marke und gewann mit 3:1 Sätzen. Markus Schmittinger (549/1:3) musste gegen den besten Walldörfer (576) den einzigen Mannschaftspunkt abgeben. Für den Höhepunkt sorgte Sebastian Heckmann: Mit 4:0 und überragenden 615 Kegeln, davon 402 in die Vollen und 213 im Abräumen, spielte er groß auf und holte sich überaus deutlich seinen Mannschaftspunkt.