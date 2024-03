SG Unter-Abtsteinach ist "erschreckend" schwach

„Es ist einfach erschreckend, wie leicht wir den Gegnern das Toreschießen machen“, sagte ein enttäuschter SGU-Trainer Marcus Lauer und bezog in seine Kritik auch das 4:4 am vergangenen Sonntag beim FC Groß-Rohrheim mit ein. „Für eine Mannschaft, die oben mitspielen will, bekommen wir zu viele Gegentore“, sagte Lauer. Symptomatisch für die derzeitige Misere sei das 2:0 von Lorsch gewesen, als Philipp Dewald nach der Führung durch Thomas Leipert (16.) der SGU einen Doppelschlag versetzte (17.). „Eine Flanke kommt in den Strafraum, Dewald nimmt den Ball mit der Brust an und schießt ihn ins Tor – obwohl zwei Mann von uns dabeistanden. Das ist ein Verhalten wie in der D-Klasse“, kritisierte Lauer. Mit dem 3:0 in der Nachspielzeit sorgte Dewald schon für eine Vorentscheidung und erzielte mit dem 4:1 in der 81. Minute auch noch seinen dritten Treffer – damit kommt der Lorscher jetzt auf 16. Saisontore. Marcus Lauer wird nun nach Gründen für die vielen Fehler suchen.