SG Wald-Michelbach macht sich Mut

Die Gäste aus Riedrode begannen engagiert, „die FSG war heiß“, sagte Loenko. „Wir sind super gestartet mit hochkarätigen Chancen“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. „Aber dann waren wir nicht geduldig genug.“ Die Gastgeber hielten dagegen und so entwickelte sich ein intensives Derby mit guten Chancen auf beiden Seiten. „Das war ein offener Schlagabtausch“, sagte Loenko. Riedrode hatte zunächst ein Plus an Chancen, der finale Ball kam allerdings nicht an. „Die FSG hatte die frühe Führung auf dem Fuß“, sagte Loenko.