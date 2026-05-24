Spitzenspiel: Aschbach siegt beim Fußballfest gegen Rimbach

Aschbach. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem TSV Aschbach und dem FSV Rimbach ging es tabellarisch um nichts mehr. Die 280 Zuschauer bekamen dennoch sechs Tore zu sehen. Der SV/BSC Mörlenbach holte im Duell mit dem Tabellennachbarn einen Punkt.

Es war ein torreiches Spiel mit zahlreichen Torraumszenen auf beiden Seiten. Am Ende setzte sich der feststehende Tabellenzweite TSV Aschbach gegen Meister und Kreisoberliga-Aufsteiger FSV Rimbach mit 4:2 durch. Für Aschbach war es nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern auch erst die dritte Niederlage, die der FSV in dieser Saison hinnehmen musste. Für Rimbach ist die Runde damit beendet.

280 Zuschauer wollten sich das fast freundschaftlich anmutende Fußballfest nicht entgehen lassen. Während Aschbach rund um das Vereinsheim weiterfeierte, zog es den Rimbacher Anhang anschließend auf den Pfingstmarkt.

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Die Partie begann schwungvoll. Lennox Bräse brachte den TSV mit einem Ball in Führung, der eher wie eine Flanke wirkte. Nur wenig später glich Patrick Feller nach einem von Robin Hechler eingeleiteten Konter zum 1:1 aus. Trotz gefährlicher Gegenstöße der Gäste erhöhte Aschbach bis zur 60. Minute auf 4:1. Maiko Oberle traf per Kopfballheber, Dylan Bräse nach einer starken Einzelleistung und Anas Sanori verwandelte einen Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte Felix Plücker mit einem direkt verwandelten Freistoß in den Winkel zum 2:4 aus Rimbacher Sicht. Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter sprach von „einem Spiel auf Augenhöhe“. Rimbachs Vertreter Roland Rettig meinte: „Aschbach war um diesen Tick effektiver.“

TSV Aschbach: Pfeifer; Walz, Mauricio, Dylan Bräse, Wagner, Helfrich, Lennox Bräse, M. Oberle, Vetter, Minuth, Sanori; eingewechselt: J. Krämer (21.), Raabe (58.), Güzel (66.), Klage (78.).

FSV Rimbach: Blümle (46. Kouvaras); Plücker, Proyer, Manuel Kohl (71. L. Ginader), Spies, Ph. Klische (46. Janis Zielonkowski), Hechler, Feller, Duric (60. Ph. Weis), Darius Zielonkowski, Christian Kohl (56. Olejniczak).

Tore: 1:0 Lennox Bräse (14.), 1:1 P. Feller (17.), 2:1 M. Oberle (32.), 3:1 Dylan Bräse (41.), 4:1 Sanori (60., FE), 4:2 Plücker (84.).

SV/BSC Mörlenbach – TV Lampertheim 3:3 (1:1)

Hauptsache ein Punkt – so lautete das Fazit beim SV/BSC Mörlenbach nach dem Remis gegen den TV Lampertheim, der in der Tabelle nur knapp besser platziert ist. Nach Angaben von SV/BSC-Sprecher Helmut Baumgärtner und Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Möhler war das 3:3 ein gerechtes Ergebnis nach einer ausgeglichenen Partie mit leichten Vorteilen für Mörlenbach in der ersten Halbzeit.

In der Schlussphase geriet der SV/BSC sogar noch in Rückstand. Doch der eingewechselte Bjarne Meyenborg, der ebenso wie Harir Abdi für frischen Schwung sorgte, erzielte mit einem Seitfallrückzieher den Ausgleich. Kurz vor Schluss hatte Meyenborg sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Sein Dropkick aus 15 Metern wurde jedoch spektakulär von Lampertheims Torwart David Götz aus dem Winkel gefischt. Zuvor hatten Julian Goderbauer mit einem fulminanten 20-Meter-Schuss unter die Latte und Nikolas Sapina per Volleyschuss für Mörlenbach getroffen.

SV/BSC Mörlenbach: Pflüger; Seltenreich, Lukas Goderbauer, Schill, Bartmann, Simon Goderbauer, Fries, Julian Goderbauer, F. Wenzel, M. Walter, Garotti; eingewechselt: Wenzel (18.), Sapina (42.), Stephan (46.), Meyenborg (59.), Abdi (76.).

Tore: 1:0 Julian Goderbauer (5.), 1:1 Christmann (39.), 2:1 Sapina (69.), 2:2 Kutschera (72., FE), 2:3 Hofmann (78.), 3:3 Meyenborg (81.). mk

SG Hammelbach/Scharbach - TG Trösel 1:3 (0:1)

Oliver Zeug, Trainer der SG Hammelbach/Scharbach, zeigte sich nach der 1:3-Niederlage (0:1) in der Fußball-Kreisliga A gegen die TG Trösel tief enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. „Wir müssen hinterfragen, wo die Fehler liegen“, sagte er nach dem Spiel und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz. Am letzten Spieltag muss die SG (26 Punkte) beim SV Affolterbach antreten, aber auch der TSV Hambach (27 Punkte) hat in Ober-Abtsteinach ein schweres Spiel. Der SC Rodau (24 Punkte) hat zu Hause gegen den FV Hofheim ebenfalls noch eine Chance, vom direkten Abstiegsplatz wegzukommen. TSV Auerbach II und SV/BSC Mörlenbach (beide 28 Punkte) sind ebenfalls noch nicht gerettet.

Gegen eine spielstarke und junge Tröseler Mannschaft agierte die SG zu unklug und ließ die nötige Cleverness vermissen. Die Gäste kombinierten gefällig und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. So fiel auch das 0:1 nach einer halben Stunde, als die Hausherren ausgekontert wurden.

Nach dem Seitenwechsel brachte der eingewechselte Naoufal Hadri die SG mit dem Ausgleich in der 64. Minute zurück ins Spiel. Doch in der Schlussphase machte sich Hammelbach das Leben erneut selbst schwer. Ein Abwehrfehler führte in der Nachspielzeit zum 1:2 durch Mirco Bölts, kurz darauf erhöhte Rober Jarosch sogar noch auf 3:1 für die Gäste. „Maßlos verärgert“ war Zeug vor allem über die vielen technischen Fehler seiner Mannschaft. Bälle seien zu weit versprungen oder unsauber verarbeitet worden, wodurch gute Möglichkeiten ungenutzt blieben. „Es hätten ein paar Prozent mehr sein müssen“, forderte der Trainer. Gerade in diesem wichtigen Spiel im Kampf gegen den Abstiegsrelegationsplatz wären Punkte enorm wichtig gewesen. „Das war unnötig“, sagte Zeug verärgert. Besonders bitter: Der direkte Konkurrent TSV Hambach gewann 2:1 gegen Rodau und zog dadurch vorbei.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Unger (75. Bergmann), Winkler, Wiegand, Fiederlein (60. Hadri), J. Impe, S. Impe (60. Bauer), Trautmann, Fischer, Glesman.

TG Trösel: Doering, Jöst, Schmitt, Bölts, Dunemann, Azizi, Sommer, Hassel, Schröter, T. Beßler, L. Bessler.

Tore: 0:1 Bölts (31.), 1:1 Hadri (64.), 1:2 Bölts (93.), 1:3 Jarosch (97.).

SG Brandau/Gadernheim – SV Affolterbach 3:1 (2:0)

Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald sprach nach der Partie von keinem guten Spiel auf schwierigem Untergrund. Der schlechte Rasen erschwerte beiden Mannschaften das Kombinationsspiel und sorgte immer wieder für unkontrollierbare Bälle. Die Gäste liefen in der ersten Halbzeit zu hoch an und wurden dafür mehrfach ausgekontert. So entstanden auch die beiden frühen Gegentore.

Nach der Pause präsentierte sich Affolterbach nach einer taktischen Umstellung deutlich stabiler und setzte verstärkt auf Konter. Dennoch kassierten die Gäste durch eine unglückliche Aktion noch das dritte Gegentor. Kurz vor Schluss gelang Marcel Eckert immerhin noch der Ehrentreffer zum 1:3.

SV Affolterbach: Cosic, M. Rettig, Pudich, L. Eckert, M. Eckert, Trautmann, B. Steffan, J. Steffan, Schäfer (83. V. Rettig), Sattler, Pudic (47. Gül).