Das Spitzenspiel der Frauenhandball-Bezirksoberliga steigt am Sonntagabend (18 Uhr) in Fürth: Die HSG Fürth/Krumbach empfängt als verlustpunktfreier Spitzenreiter den Tabellenzweiten TV Büttelborn, der mit 7:1 Zählern ebenfalls glänzend in die Runde gestartet ist.