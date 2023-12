SV Unter-Flockenbach: Das klare Ziel heißt Hessenliga

Wunschlisten stehen in der Vorweihnachtszeit vor allem bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs – verbunden mit der Hoffnung, dass die Wünsche bei der Bescherung an den Feiertagen dann auch in Erfüllung gehen. Den Herzenswunsch aller Verantwortlichen beim SV Unter-Flockenbach haben die Spieler des Fußball-Verbandsligisten allerdings schon einige Wochen vor Weihnachten erfüllt: Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Hessenliga und dem Ende der 18-jährigen Amtszeit von Trainer Mirko Schneider hat die neu formierte Elf um das Trainerduo Dalio Memic und Nico Hammann schneller zueinandergefunden, als es selbst die Verantwortlichen erwartet hatten. „Ursprünglich ging es ja erst einmal darum, die Mannschaft zu festigen und in der Verbandsliga anzukommen“, blickt Memic zurück.