Warum der SV Unter-Flockenbach ins Rotieren kommt

Die SG Bornheim war vor zwei Jahren in der Aufstiegssaison der härteste Konkurrent des SV Unter-Flockenbach im Meisterschaftskampf der Fußball-Verbandsliga Süd. In der vergangenen Runde scheiterte Bornheim im Elfmeterschießen nur knapp am Aufstieg, während die Unter-Flockenbacher aus der Hessenliga absteigen mussten. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es in Unter-Flockenbach wieder zum Spitzenspiel. Und das nicht überraschend, wie SVU-Spielertrainer Nico Hammann sagt: „Nicht nur bei uns wird kontinuierlich gearbeitet. Auch Bornheim macht einen guten Job.“ Aktuell steht der SVU aber wieder vor den Frankfurtern an der Tabellenspitze. Wir analysieren die Situation und geben Antworten vor dem „Gipfeltreffen“ auf dem Wetzelsberg.