SV Unter-Flockenbach: Keiner will sich mehr äußern

Der SV Unter-Flockenbach will am Sonntag in der Fußball-Hessenliga auf die Erfolgsspur zurück. Das Team des Trainerduos Dalio Memic und Nico Hammann empfängt um 14.30 Uhr auf dem Wetzelsberg den FC Eddersheim. Die gesamte Woche über waren die rassistischen Beleidigungen gegen Max Djouendjeu Kougang während der Auswärtspartie in Weidenhausen das große Thema in der Liga.