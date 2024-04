SV Unter-Flockenbach wird zum Thema in der HR-Sendung "Heimspiel"

„Der Rasen ist nicht an allem schuld. Verspielt die Eintracht doch noch Europa?“, lautete der Titel der TV-Sendung „Heimspiel“, die der HR am späten Montagabend aus der Apfelwein-Kneipe „Zum Rad“ im Frankfurter Stadtteil Seckbach in die Wohnzimmer der Republik sendete.

Dass sich der Rasen im Frankfurter Waldstadion derzeit tatsächlich in einem desolaten Zustand befindet, musste nicht nur Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern beim Länderspiel gegen die Niederlande am Dienstag der vergangenen Woche des Öfteren leidvoll erfahren.

Der SV Unter-Flockenbach erwartet in der Kreisoberliga den SV Fürth und einen alten Bekannten. Dem FC Fürth fehlt die „Killermentalität“ und der VfL Birkenau hat einen Lauf - die Spiele in der Kreisoberliga.

Von der Kochkäs-Kneipe zum Kreisoberliga-Derby: Der 35-Jährige bereist Woche für Woche die Amateur-Sportplätze der Republik. Am Samstag war er in Mitlechtern.

"Er kennt jede Bratwurst"

Allerdings nahm die Diskussionsrunde mit zunehmender Dauer einen anderen Verlauf – was in erster Linie an Jonas Schulte lag. Der Groundhopper und Autor des Buches „Fußballheimat Hessen – 100 Orte der Erinnerung“ sei schließlich „auf den Dorfsportplätzen zuhause“ und kenne „jede Bratwurst“, sagte Rieth bereits in der Anmoderation. Und Kollegin Tellers fügte hinzu: „Heute geht es vor allem um Amateurfußball-Romantik.“