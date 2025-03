Was haben VfL Birkenau und VfL Bochum gemeinsam?

Birkenau/Hambach. „Welches Wappen flext am besten?“, lautete der Titel der TV-Sendung „Heimspiel“, die der Hessische Rundfunk am Montagabend aus der Apfelwein-Kneipe „Zum Rad“ im Frankfurter Stadtteil Seckbach in die Wohnzimmer der Republik sendete. Fast schon klar angesichts der vielen Eintracht-Fans in der Kneipe, dass das Moderatoren-Duo Markus Philipp und Sebastian Rieth gemeinsam mit den Studiogästen Henni Nachtsheim (Badesalz) und Jonas Schulte (Buchautor, Groundhopper, Podcaster und Blogger) zunächst einmal die Wappengeschichte des Bundesliga-Vierten aus der Mainmetropole erörterte.