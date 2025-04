SV Unter-Flockenbach vor dem Kellerduell: Zum Siegen verdammt

Unter-Flockenbach. „Jeder kann die Tabelle lesen und weiß, dass nur noch Punkte zählen“, sagt Leon Gelzenlichter vor dem so wichtigen nächsten Heimspiel des SV Unter-Flockenbach in der Fußball-Hessenliga. Am Samstag erwartet der abstiegsbedrohte Aufsteiger um 15.30 Uhr den Tabellen-17. SV Steinbach zum Kellerduell auf dem heimischen Sportplatz am Wetzelsberg – und möchte nach acht sieglosen Partien in Folge unbedingt das im engen Abstiegskampf dringend benötigte Erfolgserlebnis landen.