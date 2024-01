Trainer Marcus Lauer verlängert bei der SG Unter-Abtsteinach

Bereits vor Weihnachten hatte Lauer im Gespräch mit dieser Redaktion signalisiert, dass er gerne in Unter-Abtsteinach bleiben würde. „Ich fühle mich nach wie vor wohl“, so Lauer, der keine Veranlassung sah, „auf Reisen zu gehen“. Seine Vorstellungen hatte der Trainer allerdings auch geäußert: „Wenn wir den Aufstieg schaffen, brauchen wir ein, zwei Verstärkungen. Wenn nicht, muss der Stamm gehalten werden.“

Wunschspieler für den Sturm

Im Kampf um die Meisterschaft sieht Laudenklos den SV Fürth zwar in der Pole Position, „aber noch sind es 14 Spiele – und da ist alles möglich“. In jedem Fall will die SGU Platz zwei verteidigen, um über den Umweg der Relegation den Aufstieg in die Gruppenliga zu schaffen. Das hatte in der vergangenen Runde beim Vizemeister nicht geklappt.