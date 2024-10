Trainerduo wirf bei Eintracht Wald-Michelbach überraschend hin

Trainerknall in Wald-Michelbach. Boubacar Siby und Sascha Amend haben bei Eintracht Wald-Michelbach hingeworfen. Der 35 Jahre alte Siby informierte Spieler und Verantwortliche des Tabellenachten der Fußball-Gruppenliga am vergangenen Sonntag über seine Entscheidung, das Amt niederzulegen. Dem Rücktritt des Aschbachers schloss sich Sascha Amend (Bild: Archiv) an. Beide Trainer hatten erst im Sommer nach dem Rückzug aus der Verbandsliga die Mannschaft übernommen und sollten den Neuaufbau begleiten. Amend war zuvor lange Zweitmannschaftstrainer.