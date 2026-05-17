TSV Aschbach geht in die Aufstiegsspiele gegen die FSG Bensheim

Ober-Abtsteinach. Der TSV Aschbach sicherte sich mit einem 2:1-Sieg beim FC Ober-Abtsteinach vor gut 300 Zuschauern Platz zwei und damit die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in die Fußball-Kreisoberliga gegen die FSG Bensheim. Der FC Ober-Abtsteinach hatte den Klassenerhalt schon in der Vorwoche in Fehlheim gesichert. In einem Spiel auf Augenhöhe zwischen zwei ebenbürtigen Kontrahenten, so sah es Ober-Abtsteinachs Sprecher Michael Döringer, siegten die Gäste. Das Lob von Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter ging an die eigene Mannschaft, „die nicht aufgegeben und sich zurückgekämpft hat“.

Veselin Georgiev brachte den FCO nach einem langen Ball über die Abwehr in Führung. Noch vor dem Halbzeitpfiff vergab er freistehend die Chance, das Ergebnis zu erhöhen. Den Ausgleich für Aschbach erzielte Maiko Oberle nach einer Flanke von Anas Sanori. Nachdem Maximilian Gärtner eine weitere Großchance für den FCO vergeben hatte, machte dann Dylan Bräse alles klar. Nach einer Einzelleistung traf er in der 71. Minute im Nachschuss zum 1:2. Döringer: „Heute hat die effektivere Mannschaft gewonnen.“

FC Ober-Abtsteinach: da Silva; Hintenlang, Fischer, Kessler, R. Oberle, Beckenbach, Georgiev, Erak, Krapp, Krüger, Gärtner; eingewechselt: Brkic-Hotic (64.), Stang (67.), Fath (71.), Hoppe (83.).

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TSV Aschbach: Pfeifer; C. Weihrauch (74. Krämer), Mauricio (90. + 3 Wagner), D. Bräse (85. Fleischer), Raabe, Helfrich, Baucsek, L. Bräse, M. Oberle (89. Walz), Vetter, Sanori.

Tore: 1:0 Georgiev (32.), 1:1 M. Oberle (68.), 1:2 D. Bräse (71.).

TG Jahn Trösel – SG Brandau/Gadernheim 1:2 (1:1)

Die letzte theoretische Chance auf Platz zwei hat die TG Jahn Trösel mit der 1:2-Heimniederlage gegen die zuletzt so stark aufspielende SG Brandau/Gadernheim verpasst. „Und das zu Recht und völlig verdient“, kommentierte Trösels Trainer Uwe Engert. An diesem Tag lief bei Trösel kaum etwas zusammen, trotz oder auch gerade wegen der 1:0-Führung durch Lukas Bessler. Der Ball wurde schön durchgespielt und Bessler schloss die Aktion mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab. Noch vor der Halbzeitpause kamen die Gäste wegen einer totalen Unaufmerksamkeit, einer fatalen Zuordnung in der Abwehr zum 1:1 durch Niklas Reinig.

Das Spiel in Hälfte zwei lief noch nicht lange, als Jonas Menzel für die SG nach einem langen Ball zum späteren Endergebnis von 1:2 einköpfte. Selbst den Platzverweis von Lukas Buchner (SG) wegen wiederholten Foulspiels zu einem frühen Zeitpunkt, der 71. Minute, vermochte die TG Jahn nicht zu nutzen. Engert: „Auch das war symptomatisch für den heutigen Tag. Wir haben es auch mit einem Mann mehr nicht hingekriegt.“

TG Jahn Trösel: Doering; Arnold, Schmitt, Bölts, Dunemann (90. + 2 M. Engert), Kocabiyik, Azizi, Hassel (56. Jarosch), Schröter (84. Häcker), Tob. Bessler (84. Jöst), Luk. Bessler (75. Sommer).

Tore: 1:0 Lukas Bessler (19.), 1:1 Reinig (45.), 1:2 Menzel (50.).

FSV Rimbach – VfR Fehlheim II 4:1 (2:1)

Letztendlich standesgemäß besiegte der bereits feststehende Meister FSV Rimbach den VfR Fehlheim II mit 4:1, aber nicht meisterlich, wie Sprecher Roland Rettig ergänzte. Die Gäste, die unter der Woche enorm verstärkt Mörlenbach noch mit 6:0 weggeputzt hatten, machten dem FSV das Leben schwer und gingen auch mit 0:1 durch Mark Vrba in Führung. Rimbachs Trainer Marcel Reibold, der im letzten Spiel vor heimischem Publikum in allen Ehren verabschiedet wurde, wollte zum Schluss auch alle Spieler eingesetzt wissen.

Die Wende schaffte Rimbach noch vor dem Halbzeitpfiff. Darius Zielonkowski traf nach Pass von Robin Hechler aus 14 Metern ins Ziel. Mathis Neumann besorgte nach Vorlage von Felix Plücker das 2:1. Nach Wiederanpfiff musste der FSV noch ein paar bange Minuten überstehen. Dazu zählte auch eine Großtat von Torwart Stephano Kouvaras, der einen Kopfball aus dem Winkel fischte. Dann traf Hechler zum 3:1 und Philipp Klische stellte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her. Die Vorlage kam von Hechler.

FSV Rimbach: Kouvaras; Olejniczak, Plücker, Manuel Kohl (54. Klische), L. Ginader (54. Tim Oberle), Neumann (54. Weis), Hechler, Feller, Darius Zielonkowski, Janis Zielonkowski (54. Elbaghdadi), Christian Kohl (77. Keil).

Tore: 0:1 Vrba (13.), 1:1 Darius Zielonkowski (20.), 2:1 Neumann (41.), 3:1 Hechler (75.), 4:1 Klische (90. + 1). mk

SV Affolterbach - SV/BSC Mörlenbach 5:1 (2:1)

Vielleicht waren die Kerwenächte tatsächlich ein bisschen zu kurz gewesen. Zumindest wirkte der SV Affolterbach im Derby gegen den SV/BSC Mörlenbach lange noch nicht ganz wach. Doch pünktlich vor dem Pausenpfiff platzte der Knoten – und danach wurde aus dem Kerwespiel endgültig eine Fußballparty. Mit 5:1 gewann der SVA am Ende deutlich.

Die Hausherren taten sich zunächst schwer, leisteten sich Unsicherheiten und lagen nach einer halben Stunde sogar hinten. Nach einem Missverständnis in der Defensive brachte Simon Goderbaue Mörlenbach mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schob Jakob Steffan eine Hereingabe von Nino Sattler zum Ausgleich über die Linie. Keine Minute später folgte direkt der nächste Treffer: Ein flatternder Ball von Jakob Steffan rutschte dem Gäste-Keeper durch die Hände.

Der Doppelschlag wirkte wie ein Befreiungsschlag. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch der SVA. Eldon Pudic erhöhte kurz nach Wiederbeginn nach einem schönen Pass von Benedict Steffan auf 3:1. Nino Sattler, der zuvor noch am Torwart gescheitert war, traf wenig später aus rund 20 Metern sehenswert zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Pudic. Nach dem Abpfiff ging die Kerwe nahtlos weiter. Dieses Freibier dürfte den Affolterbachern besonders gut geschmeckt haben.

SV Affolterbach: Cosic, M. Rettig, Bender, Smajic (46. M. Eckert), L. Eckert, Trautmann, B. Steffan, J. Steffan, Schäfer, Sattler, Pudic (80. Seeberger).

SV/BSC Mörlenbach: Pflüger, Seltenreich, L. Goderbauer, Schill, Bartmann, S. Goderbauer, Fries, Stephan (76. Eckstein), Renzland, Kießler, Walter (58. Wenzel).

Tore: 0:1 S. Goderbauer (30.), 1:1/2:1 J. Steffan (46., 47.), 3:1 Pudic (53.), 4:1 Sattler (62.), 5:1 Pudic (73.)

FSG Riedrode II - SG Hammelbach/Scharbach 3:0

Nach der 0:3-Niederlage bei der FSG Riedrode II steckt die SG Hammelbach/Scharbach weiter tief im Abstiegskampf der Kreisliga A. Dabei war die SG keineswegs komplett chancenlos. Vor allem nach der Pause stemmte sich die Mannschaft gegen die Niederlage und drängte auf den Anschlusstreffer. Die beste Gelegenheit hatte der eingewechselte Moritz Schmidt: Sein Abschluss landete zunächst am Pfosten, den Nachschuss parierte der FSG-Torwart stark.

„Wir sind nie richtig in die Partie gekommen“, sagte SG-Trainer Oliver Zeug. Vor allem die vielen einfachen Fehler ärgerten ihn. Beide Gegentreffer vor der Pause seien aus eigenen Fehlern entstanden. „Das passiert, wenn man unten drinsteht“, meinte Zeug mit Blick auf die angespannte Tabellensituation. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, kassierten sie im Gegenzug noch das 0:3. Trotz der Niederlage hob der Trainer den Einsatz seiner Mannschaft hervor. „Die Jungs haben nicht aufgegeben“, sagte Zeug. Ein Sonderlob verdiente sich Moritz Schmidt aus der zweiten Mannschaft, der nach seiner Einwechslung viel Betrieb machte.